Стокгольм, 17 августа, 2020, 12:52 — ИА Регнум. Члены движения folkomrosta2021.se решили организовать «виртуальную массовую демонстрацию» в поддержку выхода Швеции из Евросоюза (ЕС). По замыслу лидеров движения, акция состоится в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 16 августа сообщила газета Fria Tider.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Согласно пресс-релизу, митинг шведских евроскептиков состоится 24 октября 2020 года. На сайте Folkomrosta2021.se также предлагают присоединиться другим организациям и ассоциациям, которые работают над выходом Швеции из ЕС.

«Швеция — одна из стран, которая должна больше всех заплатить за гигантский пакет грантовой помощи, который ЕС раздаст странам Средиземноморского региона», — отмечают журналисты.

Согласно данным folkomrosta2021.se, обязательства Швеции по взносам представляют собой «невероятную сумму, которую будущим поколениям теперь придется заплатить в течение следующих нескольких десятилетий».