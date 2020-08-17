Москва, 17 августа, 2020, 12:41 — ИА Регнум. В Госдуме сомневаются, что Россия выдержит беспрецедентную волну санкций в случае, если Белоруссия станет «вторым Крымом».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Если для российского руководства Белоруссия — «второй Крым», пересмотра результатов голосования не будет, а Россия выступит гарантом действующей власти, то становится сомнительной сама идея такого сближения смыслов — Крым и Беларусь. Это явно дискредитирует тему Крыма и отнюдь не легитимизирует тему Беларуси», — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он также задается вопросами: кто убедил российских ключевых акторов в том, что присоединение к России белорусы воспримут как хорошую альтернативу повторному голосованию или удалению либо самоудалению президента республики Александра Лукашенко с политической сцены и откуда появилась уверенность в том, что наступит стабилизация.

«Даже если часть из перечисленных шагов будет нами поддержана или сделана, это, несомненно, вызовет беспрецедентную волну санкций в отношении РФ», — указал парламентарий.

«Сможет ли наша экономика это выдержать, с учетом снижения массового спроса в ближайшие годы на автомобильное топливо, в связи с переходом ведущих автомобильных компаний на альтернативные источники энергии, а значит, и падением цен на нефть? Если добавить сюда еще и возможные атаки коронавируса или другой, пока неизвестной напасти, то вопрос становится риторическим», — отметил Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы республики, ЦИК объявил, что победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Итоги голосования вызвали массовые протесты по всей республике.