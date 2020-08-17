Москва, 17 августа, 2020, 07:27 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 3 сентября 2020 года рассмотрит иск ПАО «Казанский вертолётный завод». Авиастроитель, входящий в состав холдинга «Вертолёты России», пытается обжаловать взыскание НДС в размере 23,7 млн рублей, налога на прибыль в размере 2,4 млн рублей, а также штрафов и пени, передаёт ИА REGNUM.

Brücke-Osteuropa Казанский вертолётный завод

Исковое заявление рассматривается с конца апреля 2020 года. В основе дела лежит решение межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №4 от 23 июля 2019 года. Истец требует признать его недействительным в части «взыскания НДС в сумме 23 725 796 рублей, штрафа по НДС — 4 256 643 рублей, пени по НДС — 95 229 рублей; взыскания налога на прибыль в сумме 2 447 712 рублей, штрафа по налогу на прибыль — 9790 рублей и пени по налогу на прибыль — 137 176 рублей».

Рассматривать претензии будет судья Суставова.

Напомним, ПАО входит в холдинг «Вертолёты России». Казанский завод занимается производством вертолётов серии Ми-8/17, Ансат и Ми-38.