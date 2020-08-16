Минск, 16 августа, 2020, 21:42 — ИА Регнум. Несанкционированные акции протеста в белорусской столице у городских СИЗО продолжаются. Об этом 16 августа сообщают местные СМИ.

ИА REGNUM Протесты белорусской оппозиции после выборов

После демонстраций в центре Минска, манифестанты переместились к следственным изоляторам с требованием освободить ранее задержанных.

В частности у СИЗО №1 собрались несколько сотен человек. Именно здесь, предположительно, находится супруг кандидата в президенты Светланы Тихановской, Сергей Тихановский.

Напомним, акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Демонстранты недовольны убедительной победой на выборах действующего главы государства Александра Лукашенко.