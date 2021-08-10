Минск, 16 августа, 2020, 21:32 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, который не согласен с итогами президентских выборов в стране, в ближайшее время подаст жалобу в Верховный суд. Об этом 16 августа сообщил сам политик журналистам ТАСС.

ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

«Да, обязательно (подам жалобу)», — сказал Дмитриев.

Политик также заявил, что призывает всех членов избирательных комиссий идти «со мной свидетелями о фальсификациях».

Как передавало ИА REGNUM, окончательные итоги голосования на президентских выборах в Белоруссии огласил 14 августа ЦИК страны. Так, действующий лидер Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, оппозиционер Светлана Тихановская — 10,12% голосов.

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