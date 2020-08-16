Москва, 16 августа, 2020, 21:20 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России назвали число военнослужащих, выздоровевших после заболевания COVID-19. Об этом 16 августа сообщается в заявлении ведомства.

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«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 53 военнослужащих», — отметили в оборонном ведомстве страны.

Общее число излечившихся, таким образом, достигло 9 тыс. 981 человек. В настоящее время еще 889 военных проходят лечение в госпиталях.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения в России по последним данным превысило 922 тыс. человек.