Киев, 16 августа, 2020, 20:59 — ИА Регнум. Официальный Минск, освободив задержанных в Белоруссии 32 «вагнеровцев», продемонстрировал пренебрежение принципом взаимопомощи и исторической близости народов Белоруссии и Украины. Об этом 16 августа говорится в обнародованном на сайте офиса украинского лидера заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM «Никогда мы не будем братьями»

«Минск … уже продемонстрировал…, что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа в РФ вернулись 32 из 33 жителей страны, ранее задержанных на территории Белоруссии местным КГБ. 33 житель России, имеющий также гражданство Белоруссии, остался в стране.

Напомним, задержанных в Минске граждан РФ, которых на Украине почему-то назвали «вагнеровцами», обвиняли в подготовке дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии. Однако так и не было предъявлено никаких доказательств их вины.

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