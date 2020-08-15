Москва, 15 августа 2020, 09:31 — REGNUM На территорию России возвратились 32 из 33 задержанных в Белоруссии накануне выборов президента страны белорусским КГБ гражданина РФ. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба российской Генеральной прокуратуры.
«В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В.
Также указывается, что тридцать третий гражданин России, имеющий также белорусское гражданство, остался в Белоруссии.
Кроме этого, отмечается, что передача российских граждан была проведена в строгом соответствии с нормами международного права и законодательства России и Белоруссии, при тесном взаимодействии прокуратур двух стран.
«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — заключается в сообщении.
Напомним, что 33 гражданина России были задержаны белорусским КГБ накануне выборов президента Белоруссии. Задержанных обвинили в подготовке дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии в преддверии выборов, однако никаких доказательств их вины предъявлено не было.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что освобождение 32 граждан России, задержанных в Белоруссии в конце июля, назвал «недружественным шагом» по отношению к Украине секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.