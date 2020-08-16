Минск, 16 августа, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Глава белорусского города Брест Александр Рогачук вышел на встречу с демонстрантами, требующими отставки властей города. Об этом 16 августа сообщает Tut.by.

ИА REGNUM Протесты белорусской оппозиции после выборов

Градоначальник, прибывший к протестующим вместе с руководителями местного МВД, прокуратуры и следственного комитета, не смог поговорить с толпой, не позволившей ему высказать свое мнение.

Рогачук пытался донести до собравшихся информацию о смягчении мер, вызванных коронавирусной инфекцией, а также о выполнении ряда требований манифестантов.

Напомним, акции протеста в Белоруссии вспыхнули после завершения президентских выборов, уверенную победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.