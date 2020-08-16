Санкт-Петербург, 16 августа, 2020, 20:41 — ИА Регнум. За субботу и воскресенье, 15−16 августа, в Петербурге выявили 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, в эти же дни официально подтвердили еще 30 смертей, непосредственной причиной которых стало заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В субботу было объявлено о 162 новых случаях инфицирования, в воскресенье — о 163 случаях. До этого в течение недели ежедневно выявлялось по 157−161 случаю за сутки. С учетом новых данных общее количество лабораторно подтвержденных фактов инфицирования составляет в Петербурге 34 009 случаев за всё время пандемии.

В субботу в оперативном штабе отчитались о 76 новых случаях излечения от коронавирусной инфекции, в воскресенье — о 53 случаях. Таким образом, всего от COVID-19 в Петербурге вылечились 24 555 человек.

Суточная смертность от коронавирусной инфекции в Петербурге, обнародованная в субботу, составила 20 летальных случаев. Это был самый большой показатель среди всех регионов РФ за 15 августа. В воскресенье в Северной столице подтверждено 10 смертей, это на один случай меньше, чем в Москве.

За всё время в Петербурге непосредственно от COVID-19 как основной причины смерти скончались 2255 человек. Таким образом, летальность этой болезни в Петербурге составляет на сегодня 6,63%. Это самый плохой показатель в России.

Добавим, по официальным данным, за последние сутки в России выявлено 4969 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 922 853 случая (+0,5% за сутки) в 85 регионах. За последние сутки в РФ подтверждено 68 летальных случаев. За весь период по России умерло 15 685 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3557 человек; за весь период — 732 968 человек.