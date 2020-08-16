Вашингтон, 16 августа, 2020, 18:57 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории США было выявлено свыше 47 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 августа сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным университета, за последние сутки в стране выявили 47 913 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 361 613.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в США 1029 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 169 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа в пресс-службе МВД Приднестровья сообщили, что в ПМР за сутки зарегистрировали пятнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

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