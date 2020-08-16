Киев, 16 августа, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Власти Украины считают провокационными заявления главы Белоруссии Александра Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске по поводу того, что Киев якобы «приказывает» провести в республике новые президентские выборы. Об этом говорится в сообщении, обнародованном 16 августа на официальном сайте офиса украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Это не просто откровенная неправда, — говорится в сообщении. — Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение».

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске заявил, что Литва, Латвия, Польша и Украина пытаются «продавить» новые выборы в Белоруссии, а войска НАТО «лязгают гусеницами» у границ страны.

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