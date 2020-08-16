Минск, 16 августа 2020, 14:30 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у белорусских границ, а ближайшие соседи — Литва, Латвия, Польша, Украина пытаются продавить новые выборы в Белоруссии. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 16 августа, на митинге своих сторонников в Минске.
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Лукашенко: НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ
«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация», — сказал Лукашенко.
9 августа 2020 года в Белоруссии прошли очередные президентские выборы, по итогам которых ЦИК поспешил объявить, что Александр Лукашенко получил более 80%. Это привело к началу массовых акций протеста и беспорядкам, охватившим Минск и ряд других белорусских городов.