Брюссель, 16 августа, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Представители руководства НАТО, которые внимательно следят за ситуацией в Белоруссии, не наращивают военное присутствие в Восточной Европе. Об этом, как передает ТАСС, заявила 16 августа официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску в Брюсселе.

Nicolas Raymond НАТО

По ее словам, «угрозы ни для одной страны» не представляет многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза.

Лунгеску добавила, что НАТО призывает руководство Белоруссии соблюдать «основные свободы», включая право людей на мирный протест и свободу слова.

«Как сказал генеральный секретарь (генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг), необходимо (властям Белоруссии) уважать основные свободы», — отметила официальный представитель Североатлантического альянса.

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников перед Домом правительства на площади Независимости заявил, что выборы президента страны состоялись.

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