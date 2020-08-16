Военный блок НАТО внимательно следит за событиями в Белоруссии
Минск, 16 августа, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Военный блок НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии и призывает власти этой страны соблюдать право людей на мирные протесты. Соответствующее заявление распространила сегодня, 16 августа, штаб квартира Североатлантического альянса.
Напомним, что после выборов президента Белоруссии 9 августа, которые, по официальным данным выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Но оппозиция считает, что выборы сфальсифицированы и устроила массовые акции протеста.
Силовики сперва жестко отреагировали на эти акции, однако это не подавило протесты. Сегодня на улицы белорусских городов вышли десятки тысяч противников Лукашенко. Сам он собрал митинг в центре Минска в свою поддержку. На этом митинге Лукашенко заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у белорусских границ.