Минск, 16 августа, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Военный блок НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии и призывает власти этой страны соблюдать право людей на мирные протесты. Соответствующее заявление распространила сегодня, 16 августа, штаб квартира Североатлантического альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Напомним, что после выборов президента Белоруссии 9 августа, которые, по официальным данным выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Но оппозиция считает, что выборы сфальсифицированы и устроила массовые акции протеста.

Силовики сперва жестко отреагировали на эти акции, однако это не подавило протесты. Сегодня на улицы белорусских городов вышли десятки тысяч противников Лукашенко. Сам он собрал митинг в центре Минска в свою поддержку. На этом митинге Лукашенко заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у белорусских границ.