Иерусалим, 16 августа, 2020, 16:22 — ИА Регнум. МИД Израиля договорился с министерством иностранных дел ОАЭ об установлении канала прямой связи ещё до заключения двустороннего соглашения о нормализации отношений. Об этом заявил глава МИД Израиля Габи Ашкенази.

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«Мы договорились установить канал прямой связи между нами еще до заключения соглашения о нормализации, а также договорились встретиться в скором времени», — написал он в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Объединенные Арабские Эмираты и Израиль при посредничестве Соединенных Штатов заключили мирное соглашение и объявили о возобновлении дипломатических отношений.

В Иране заявили, что сделка между ОАЭ и Израилем — это"удар в спину» Ливану.

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