Минск, 16 августа, 2020, 16:08 — ИА Регнум. В крупных городах Белоруссии, а также в Минске проходят митинги противников действующего президента республики Александра Лукашенко. Об этом сегодня, 16 августа, сообщают белорусские СМИ.

ИА REGNUM Акции протеста в Белоруссии

Десятки тысяч людей собрались в Минске у стелы «Минск — город герой». Митинг довольно крупный, и люди пока никуда не уходят. Силовиков рядом с собравшимися не видно.

Митинги против Лукашенко проходят и в других городах Белоруссии, в частности Гомеле, Бресте, Гродно, Жлобине, Барановичах, Бобруйске, Пинске, Могилеве, Мозыре и ряде других.