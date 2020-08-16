Минск, 16 августа, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что он хочет, чтобы внуки нынешних граждан Белоруссии жили в своей стране и по своим законам. Он заявил об этом 16 августа на митинге в поддержку действующей власти в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Я хочу, чтобы наши внуки жили как мы четверть века прожили. Плохо, хорошо — но на своей земле и своим умом», — сказал Лукашенко.

Кроме этого, президент Белоруссии напомнил, что за время его нахождения у власти страна была избавлена от олигархов, коррупции и бандитов.

«Вы просили навести порядок — я вам его навел. Вы просили без коррупции и олигархов — где они, эти олигархи? Вы просили очистить дороги и улицы Минска от бандитов — я вам сделал это», — также сказал белорусский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко поблагодарил собравшихся на митинге жителей республики из разных городов за то, что они прибыли на митинг в его поддержку.