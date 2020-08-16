Минск, 16 августа, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы президента страны состоялись и 80% голосов, отданных за него, нельзя сфальсифицировать. Об этом он сказал сегодня, 16 августа, на митинге своих сторонников перед Домом правительства на площади Независимости.

President.gov.by Александр Лукашенко на избирательном участке

«Я стою как перед богом. Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций!» — сказал президент.

Он также утверждает, что новые выборы фактически некому будет проводить.

«Кто будет проводить новые выборы? Кто на них пойдет? Бандиты и урки! Пойдем на выборы? А кто работать будет?» — сказал Лукашенко.

Напомним, что оппозиция считает выборы главы государства сфальсифицированными и требует ухода Лукашенко.