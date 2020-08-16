Минск, 16 августа, 2020, 14:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у белорусских границ, а ближайшие соседи — Литва, Латвия, Польша, Украина пытаются продавить новые выборы в Белоруссии. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 16 августа, на митинге своих сторонников в Минске.

Delphi.lv НАТО движется на восток

«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как нация», — сказал Лукашенко.