Курск, 16 августа, 2020, 14:21 — ИА Регнум. В Курской области 16 августа зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе выявлено 6656 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1065 пациентов. 819 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков. 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выписаны после выздоровления был 5544 пациента, в том числе 26 — за последние сутки. Скончался 51 человек.