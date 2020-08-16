Москва, 16 августа, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация против коронавируса в России начнется примерно через месяц. Произойдет это после того, как будет произведено необходимое количество вакцины.

Mil.ru Вакцинация

Гинцбург пояснил, что самые первые партии вакцины пойдут на пострегистрационные испытания, в которых примут участие несколько десятков тысяч человек.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдёт на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. Задержка 2−3 недели, может быть, месяц», — рассказал Гинцбург.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса SARS-CoV-2.