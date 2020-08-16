Тирасполь, 16 августа, 2020, 13:14 — ИА Регнум. Пятнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировали в Приднестровье, сообщили 16 августа в пресс-службе МВД ПМР.

President.gospmr.org Коронавирус. ПМР

Сообщается, что по факту выздоровления от COVID-19 были выписаны еще два человека.

По состоянию на 16 августа в Приднестровской Молдавской Республике было зарегистрировано 1685 случаев инфицирования SARS-CoV-2. 1455 человек выздоровели, 56 человек — умерли.