Минск, 16 августа, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Если в Белоруссии не будет остановлено противоборство, то страна будет доведена до «необратимых разрушительных последствий». Об этом говорится в обращении Священного Синода Белорусской Православной Церкви к белорусскому народу о прекращении противостояния, опубликованном 15 августа пресс-службой БПЦ.

Church.by Синод БПЦ

«Уходящая неделя стала для всех нас временем народного потрясения. Смута и разделение пришли в наш общий дом, брат восстал на брата. Вести об уличных столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние, и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых родителей… Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну до необратимых разрушительных последствий», — говорится в заявлении.

Представители Священного Синода призвали всех, кому дороги Отечество, дети, родные и близкие остановиться и прекратить противостояние.

«Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному Суду и осуждению», — отметили представители Синода.

В Священном Синоде Белорусской Православной Церкви призвали простить друг другу обиды, сплотиться любовью к Богу и ближнему чтоб сохранить Белоруссию и передать ее последующим поколениям «мирной, независимой и процветающей».

Белорусские священнослужители также призвали провокаторов и подстрекателей одуматься и прекратить провокации, направленные на дестабилизацию страны и разделение народа. Духовенство БПЦ также подчеркнуло, что Православная Церковь всегда была и будет вне политики.

«Мы не делим людей по партийному признаку или убеждению, не занимаемся пропагандой в пользу любых политических партий и лидеров, доктрин и режимов. Дело Церкви — не разделять, а объединять людей…» — заявили в БПЦ.

Напомним, ранее глава Белорусской Православной Церкви Митрополит Павел призвал Александра Лукашенко остановить насилие в стране.

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