Минск, 16 августа, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на площадь Независимости в Минске, где находится дом правительства республики и должен состоятся митинг в его поддержку. Об этом сегодня, 16 августа, сообщают белорусские СМИ.

President.gov.by Александр Лукашенко

Напомним, что площадь Независимости оцеплена силовиками. На площадку митинга пускают только сторонников Лукашенко и журналистов государственных белорусских СМИ.

К площади подъехал президентский кортеж, в котором находится Лукашенко. По всей видимости, он будет выступать на митинге.