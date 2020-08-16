Берлин, 16 августа, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель заявил, что газопровод «Северный поток — 2» обязательно будет достроен до конца. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает RT Deustch.

Assenmacher Трубы газопровода «Северный поток-2»

По словам чиновника, германские власти тверды в своем намерении довести проект «Северного потока — 2» до конца. Однако этому мешают враждебные силы.

«Наше твёрдое намерение — довести совместный проект «Северный поток — 2» до конца, однако сейчас этому мешают многие враждебные кампании. Из-за них планы откладываются, усложняются», — сказал Пегель.

Он отметил, что основная проблема сейчас — это санкции США, введенные против тех компаний, которые участвуют в строительстве газопровода — привлекаемые организации со своим уникальным оборудованием и технологиями поддались давлению США.

В целом Пегель считает, что создание консорциума — это новое решение, которое позволит завершить «Северный поток — 2».