Минск, 16 августа, 2020, 12:03 — ИА Регнум. У дома правительства в Минске собирается митинг в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко. Об этом сегодня, 16 августа, сообщают белорусские СМИ.

Zedlik Площадь Независимости. Минск

На площади обеспечены повышенные меры безопасности. Стянута тяжелая техника, на подходах к площади находятся отряды силовиков.

Также постепенно площадь заполняется сторонниками Лукашенко.

По данным ряда белорусских СМИ, из разных регионов Белоруссии на митинг в Минск свозят автобусами сторонников Лукашенко.

Кроме того, на митинг не пускают журналистов негосударственных СМИ.