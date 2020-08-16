Лондон, 16 августа, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Мобильное приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции запущено в тестовом режиме на острове Уайт. Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Иван Шилов ИА REGNUM Приложение

Первая версия приложения для отслеживания контактов пользователей смартфонов с целью контроля распространения новой коронавирусной инфекции была выпущена в мае. Она была протестирована с помощью жителей острова Уайт, однако проверка показала недостаточную эффективность этой программы.

Поэтому в Великобритании решили разработать другое приложение на основе программного интерфейса от Google и Apple. Получившее название приложение NHS Test and Trace также будет тестироваться на острове Уайт. Позже это приложение будет проверено в районе Лондона Ньюэм. Если оно покажет свою эффективность, то программа будет распространена не территорию всей страны.

Приложение NHS Test and Trace отслеживает контакты владельцев смартфонов с помощью связи Bluetooth и Wi-Fi. При выявлении заражения новой коронавирусной инфекции заболевший человек может отправить соответствующее уведомление всем недавним контактам. Также приложение Test and Trace позволит отслеживать уровень активности инфекции в районе проживания и получать необходимую справочную информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае исполнительный директор благотворительной организации Good Things Foundation Хелен Милнер рассказала, что почти 2 млн домохозяйств Великобритании не имеют доступа к интернету, поэтому не будут охвачены информационными системами для контроля новой коронавирусной инфекции.