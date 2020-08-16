Орел, 16 августа, 2020, 11:29 — ИА Регнум. 41 новый случай заражения коронавирусом подтвердился за минувшие сутки в Орловской области, сообщили 16 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

15 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса. Статистика смертности за сутки не изменилась.

С 24 марта по 16 августа на территории региона положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6396 человек, 4902 из них выздоровели. Скончались 98.