Симферополь, 16 августа, 2020, 11:08 — ИА Регнум. 45 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки на территории Республики Крым, об этом в Facebook 16 августа сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За 15 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции. 18 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 — при скрининге здорового населения», — уточнили Аксёнов.

За период пандемии на территории Крыма положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 1760 человек, 1194 из них выздоровели. Скончались за весь период 20 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.