Краснодар, 16 августа, 2020, 11:00 — ИА Регнум. 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 16 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Краснодаре заболели 30 человек, в том числе девятилетний ребенок, в Сочи — 18, в Новороссийске — пять. По четыре случая подтверждено в Геленджике и Туапсинском районе, по три — в Северском и Калининском», — сообщили в оперативном штабе.

Всего с 12 марта по 16 августа на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 9903 человек, на коронавирус лаборатории региона провели более 700 тыс. исследований. Выписаны с выздоровлением 8416 пациентов. Скончались 143 человека. В тяжелом состоянии остаются 43 пациента: 39 на аппаратах искусственной вентиляции легких, четверо — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.