Манила, 16 августа, 2020, 07:59 — ИА Регнум. Повторное заражение коронавирусной инфекцией было выявлено у главы Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо. Об этом 16 августа сообщает ряд филиппинских СМИ со ссылкой на заявление чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам Аньо, он почувствовал симптомы гриппа 13 августа, после чего самоизолировался и прошёл тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В результате теста у главы МВД Филиппин был выявлен коронавирус. В настоящее время Аньо находится под наблюдением врачей.

Как пояснил в своём заявлении Аньо, целью его обращения было привлечь внимание людей, с которыми он находился в контакте, чтобы они соблюдали режим самоизоляции и предприняли меры предосторожности в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения.

Отмечается, что коронавирус был обнаружен у Аньо уже во второй раз. Впервые заражение коронавирусной инфекцией было выявлено у филиппинского чиновника в марте текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Филиппин планируют в октябре приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции.