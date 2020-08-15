Москва, 15 августа, 2020, 23:37 — ИА Регнум. Более десяти пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России. Об этом 15 августа сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Москве скончались 11 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие 24 часа в России от последствий COVID-19 скончались 119 человек.

Читайте также: В России за сутки от COVID-19 скончались 119 человек