Минск, 15 августа, 2020, 21:57 — ИА Регнум. Глава Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский заявил, что действующий глава государства Александр Лукашенко потерпел поражение на президентских выборах. Об этом 15 августа он сообщил во время несанкционированной акции протеста перед работниками предприятия.

ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

«Объясняю, почему: потому, что оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл, вы понимаете?» — отметил Римашевский, так и не объяснив, почему он считает, что Лукашенко проиграл выборы.

После слов Римашевского собравшиеся люди начали выкрикивать «Уходи», не оценив попытку директора завода поддержать протесты в стране.

«Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство», — резюмировал директор завода, отвечая на реакцию собравшихся.

Напомним, акции протеста в Белоруссии вспыхнули после оглашения предварительных итогов на выборах президента страны. Действующий глава государства, по данным ЦИК, собрал свыше 80% голосов избирателей.