Рим, 15 августа, 2020, 21:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Италии было выявлено свыше 620 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 15 августа министерство здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 629 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 253 438.

Также сообщается, что за это же время в Италии четыре пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 35 392.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа пресс-служба минздрава Молдавии сообщила, что за минувшие сутки на территории страны было выявлено 422 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.

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