В Албании выявили 143 носителя коронавируса за сутки
Тирана, 15 августа, 2020, 21:09 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Албании в субботу, 15 августа, сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлено 143 случая заражения коронавирусом. При этом ещё 51 человек был признан излечившимся. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
По данным министерства, всего в Албании было выявлено 7260 случаев заражения коронавирусом. 3746 человек уже излечились от COVID-19. 225 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов.
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По официальным данным, лечение в стране проходят 3289 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану, Дуррес, Шкодру, Леж, Влёру и Фиер.
По официальным данным, в двух госпиталях на стационарном лечении находятся 119 пациентов с COVID-19, 14 из них проходят интенсивную терапию, и трое подключены к аппаратам ИВЛ. Однако оппозиционные СМИ сообщают о втрое большем числе пациентов.