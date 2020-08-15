Минск, 15 августа, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с сосредоточением вооруженных сил Польши и Литвы на границе со страной. Об этом 15 августа сообщает БЕЛТА.

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«Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств — в Польше и Литве», — приводит агентство слова главы государства.

Лукашенко подчеркнул, что не может спокойно наблюдать за данным событием. Президент отметил, что подобную обеспокоенность выразили также в генеральном штабе Белоруссии.

Напомним, после подведения итогов президентских выборов в Белоруссии, победу на которых одержал Лукашенко, руководство ряда стран, особенно Польши и Литвы, начало активно вмешиваться во внутренние дела государства. Указанные страны не признали итоги народного волеизъявления, призвав официальный Минск к пересмотру результатов голосования.