Минск, 15 августа, 2020, 20:08 — ИА Регнум. Белоруссия может рассчитывать на всестороннюю помощь Российской Федерации в случае внешних военных угроз. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 15 августа глава государства Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в минобороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«У нас есть договор с РФ в рамках Союзного государства и ОДКБ, — отметил глава государства. — Как раз эти моменты подходят под этот договор».

Лукашенко добавил, что сегодня он провел длительный и обстоятельный разговор с главой России Владимиром Путиным, в ходе которого «мы с ним договорились».

По словам белорусского лидера, Российская Федерация при первом же запросе окажет Белоруссии всестороннюю помощь по обеспечению безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко состоялся 15 августа.

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