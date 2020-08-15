Минск, 15 августа, 2020, 18:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих прекратить угрозы в адрес семей сотрудников правопорядка. Об этом 15 августа сообщает БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии», — приводит агентство слова главы государства.

Лукашенко призвал манифестантов оставаться «мужчинами» и прекратить угрозы в адрес женщин и детей.

«Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками», — резюмировал глава государства.

Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с момента объявления результатов президентских выборов, уверенную победу на которых одержал действующий глава государства. По данным ЦИК, он набрал свыше 80% голосов избирателей.