Варшава, 15 августа, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Президентские выборы в Белоруссии не были свободными и справедливыми. Об этом заявил 15 августа государственный секретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Иван Шилов ИА REGNUM Майк Помпео

«Мы (власти США) говорили, что выборы (в Белоруссии) не были свободными и справедливыми», — сказал он.

По его словам, власти Белоруссии, где уже несколько дней проходят акции протеста, должны вести диалог с обществом.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого детально обсудили ситуацию, которая складывается как внутри Белоруссии, так и вокруг нее.

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