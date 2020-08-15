Вашингтон, 15 августа, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что практически не вмешивается в работу тестовой версии автопилота электромобиля при поездках между домом и местом работы. Об этом сообщает портал Electrek.

Heisenberg Media Илон Маск

В июле основатель Tesla рассказал, что специалисты компании работают над новой версией системы поддержки водителей Autopilot. Он заявил, что программный код системы будет полностью переписан, а при создании нового кода будут широко использоваться технологии нейронных сетей.

14 августа глава Tesla сообщил, что уже использует тестовую версию нового автопилота в собственном автомобиле. Он сравнил переход от прежней системы к новой версии с «квантовым скачком».

«Я уже использую альфа-версию в своей машине. При маршруте от дома до работы требуется практически нулевое вмешательство», — подчеркнул Маск.

Он добавил, что развёрнутое тестирование новой версии автопилота начнётся через 6−10 недель. Маск также добавил, что к концу 2020 года в Tesla рассчитывают реализовать функцию полностью автономного вождения автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе министр экономики региона Бранденбург Йорг Штайнбах заявил, что новый завод Tesla под Берлином может быть построен к середине 2021 года.