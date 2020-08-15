Минск, 15 августа, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свое отношение к забастовкам на ряде заводов республики. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 15 августа, на совещании со своей политической командой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

По словам Лукашенко, он не против забастовок, но те, кто бастует, должны понимать, что на заводах им делать нечего.

«Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего», — сказал Лукашенко.

Также президент подчеркнул, что необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они обо всем предупредили рабочих.

«Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет», — подчеркнул Лукашенко.

Если те, кто бастует, хотят потерять работу на предприятии — они её потеряют. Такие бастующие вряд ли потом восстановятся на работу. Если на предприятиях необходима помощь властей и разъяснения, то представители власти должны поехать на заводы и дать разъяснения.

Напомним, что в Белоруссии на ряде заводов, в том числе машиностроительных, группы рабочих начали устраивать забастовки и требовать новых президентских выборов и отставки Лукашенко. Бастующие также примкнули к уличным протестам, и накануне группа работников Минского тракторного завода (МТС) участвовала в стихийном митинге на площади Независимости в Минске у Дома правительства.