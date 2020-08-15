Тирасполь, 15 августа, 2020, 13:50 — ИА Регнум. 25 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Приднестровье, сообщили 15 августа в пресс-службе министерства внутренних дел ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации источника, еще восемь человек выздоровели и были выписаны.

Общая численность зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Приднестровской Молдавской Республике составила 1670. 1453 человека выздоровели, 56 — умерли.