Москва, 15 августа, 2020, 13:30 — ИА Регнум. За сутки в России от последствий коронавируса SARS-CoV-2 скончались 119 человек. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Таким образом, общее число смертей от COVID-19 в России с начала пандемии составило 15 617.

Также в штабе сообщили, что за сутки в России выявлен 5061 новый случай COVID-19. Выздоровели за сутки 6447 человек.