Екатеринбург, 15 августа, 2020, 13:30 — ИА Регнум. В Свердловской области за 14 августа умерли ещё пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Все они скончались от COVID-19. Их место жительства, возраст и пол не раскрываются. Также официально не приводятся данные о том, сколько граждан, заражённых коронавирусом, ушли из жизни от других болезней.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались уже 367 граждан.