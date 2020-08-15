Москва, 15 августа, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Телефонный разговор

Лидеры двух стран детально обсудили ситуацию, которая складывается как внутри Белоруссии, так и вокруг нее.

Напомним, что ранее сегодня на совещании со своей командой Лукашенко заявил, что ему необходимо поговорить с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации в Белоруссии и обсудить защиту Союзного государства России и Белоруссии ввиду внутриполитической нестабильности в последней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко совершил ряд политических ошибок, удалив с выборов президента Белоруссии хоть каких-то реальных соперников и оставив невнятных статистов. Это вызвало радикализацию белорусской оппозиции, подпитываемой с Запада, и ряд протестов после выборов. Белорусские силовики ответили на протесты жестким подавлением. Погиб как минимум один человек, сотни пострадали. Тысячи задержаны.