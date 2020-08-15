Курск, 15 августа, 2020, 13:07 — ИА Регнум. В Курской области 15 августа зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе выявлено 6628 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1063 пациента. 819 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков. 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выписаны после выздоровления былb 5518 пациентов, в том числе 57 — за последние сутки. Скончался 51 человек.