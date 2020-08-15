Минск, 15 августа, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем желании поговорить с президентом России Владимиром Путиным о сложившейся в Белоруссии внутриполитической ситуации, которая, по его мнению, представляет угрозу уже не только для его страны, но и для всего Союзного государства России и Белоруссии. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 15 августа, на совещании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Белоруссии. И знаете, вот некоторые россияне, я смотри там, слишком «умные», начинают кричать там «вот Беларусь, так не этак». Я хочу сказать, защита сегодня Белоруссии — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства и пример другим. Если Белоруссия не выдержит — покатится эта волна туда, поэтому за нас так уцепились», — сказал президент Белоруссии.

Также Лукашенко считает, что большинство протестующих просто не понимают, о чем сейчас на самом деле идет речь.

«Эти, которые бродят по улицам, — они же этого в большинстве своем не понимают. Это же понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите, иногда работают профессионалы. Постановочные кадры, фейки…» — отметил Лукашенко.