Симферополь, 15 августа, 2020, 12:25 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Республике Крым было выявлено свыше 24,5 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 августа сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

"За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции», — написал в своем сообщении Аксенов.

Также он уточнил, что 14 заразившихся из данного числа были выявлены при обращении за медпомощью, 18 — из контактировавших с ранее заразившимися, и ещё 19 — при скрининге здорового населения.

Кроме этого, глава Крыма сообщил, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в регионе достигло 1715 и что на данный момент 1190 пациентов вылечилось от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 128 человек.