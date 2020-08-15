Донецк, 15 августа, 2020, 12:28 — ИА Регнум. 27 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в Донецкой Народной Республике, сообщили 15 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Среди выявленных случаев инфицирования три подтверждены у прибывших с Украины и три — у прибывших из России. Также среди инфицированных девять медицинских работников, ранее контактировавших с зараженными.

Сообщается, что за сутки также из медицинских учреждений ДНР выписали 24 выздоровевших. В республике было зарегистрировано еще два летальных случая.

Всего по состоянию на 15 августа в республике выявили 2084 случая заражения коронавирусом. 965 человек находятся на лечении, 1002 пациент выздоровели. Всего в республике от осложнений заболевания зарегистрировали 117 летальных исходов.